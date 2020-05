 »   »  Korporátní komunikaci ING nově vede Karolína Kříženecká

Novou ředitelkou korporátní komunikace banky ING Česká republika je Karolína Kříženecká (46). Její tým má na starosti interní a externí komunikaci banky, eventy a společenskou odpovědnost, uvedla banka.

Kříženecká přichází do ING ze společnosti Hochtief CZ, kde téměř šest let vedla oddělení komunikace, předtím působila 11 let ve společnosti Siemens.



Autor: ING Bank N.V. Karolína Kříženecká, nová ředitelka korporátní komunikace banky ING Česká republika. (28.5.2020)

Vedle toho se téměř 20 let věnuje neziskového sektoru. Nyní ve svém volném čase pracuje mimo jiné jako členka Rady pro hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Je absolventkou řady mezinárodních programů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů, a to jak v oblasti byznysu, tak i sportu.

Mimo svoji pracovní náplň je hlavní trenérkou ženského týmu pozemního hokeje v ČR SK Slavia Praha, se kterým získala 5 mistrovských titulů. V současné chvíli působí také jako hlavní trenérka reprezentace kategorií U16 dívek i chlapců. Jejím hlavním koníčkem je sport ve všech podobách. Má desetiletou dceru.