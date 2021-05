Kooperativa má akci na pojištění elektrické Škody Enyaq

Kooperativa má do 31. prosince 2021 akci na pojištění nového elektromobilu ŠKODA ENYAQ. Všichni, kdo si do konce roku tento model u pojišťovny pojistí, získají automaticky asistenční program MAX, a to při sjednání jak povinného ručení, tak havarijního pojištění.

Ten zahrnuje mimo jiné zásah v případě vybité baterie, kdy pojišťovna zajistí odvoz auta k nejbližší nabíjecí stanici. Dále pojištění zahrnuje přistavení náhradního vozidla, likvidaci vraku nebo službu náhradního řidiče v ČR i v zahraničí.