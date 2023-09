Komerční pojišťovna dá 10 tisíc Kč za tip, jak vypadá milionový zážitek. Kdo je může dostat?

Autor: Shutterstock

Komerční pojišťovna patřící do skupiny Komerční banky vyhlásila pro své klienty soutěž o 10 tisíc Kč. Odměnu může dostat 5 výherců, kteří pošlou svoji představu o „milionovém zážitku“. Nejde tedy o popis toho, co jste zažili, ale jak by měl takový milionový zážitek podle vašich představ vypadat. Má to ale háček, zážitek musíte vyjádřit zejména pomocí emotikonů.





Soutěž probíhá (podmínky) na sociální síti Facebook od 15. září do 30. září 2023 a hlavní výhrou pro vylosované výherce je 5 poukazů na zážitky v hodnotě 10 000 Kč. Poukazy jsou od cestovní agentury Firma na zážitky a budou mít platnost do 30. září 2024.





Milionový zážitek může být vše, co je mimořádně vzrušující, jedinečné a nezapomenutelné. Může to být cesta kolem světa, setkání s oblíbenou celebritou, získání práce snů nebo něco tak „obyčejného“, jako je čas strávený s dětmi nebo přáteli. Pro účast v soutěži stačí, když účastníci popíšou v komentářích pod soutěžním příspěvkem svoji představu o „milionovém zážitku“ pomocí emotikonů, představuje soutěž specialistka marketingové komunikace KB Pojišťovny Alena Čurgaliová.

Podmínky soutěže

Musíte být klientem Komerční pojišťovny starší 18 let,

vaše bydliště musí být na území České republiky,

na sociální síti Facebook u příspěvku o soutěži v komentáři popíšete pomocí emotikonů svou představu milionového zážitku.

svou představu milionového zážitku. Popis složený pouze ze slov (bez emotikonů) není pro zařazení do soutěže dostatečný.

Soutěže se můžete zúčastnit jen jednou, to znamená pouze jedním komentářem.

Po ukončení soutěže pojišťovna vylosuje 5 výherců a 5 náhradníků. Losování proběhne nejpozději do 13. října 2023. Výherci dostanou zprávu na facebookový profil, kterým se do soutěže zapojili s žádostí o sdělení jména, příjmení, telefonního čísla a adresy v ČR pro převzetí.

Pokud se výherce neozve nebo nesdělí nutné údaje do 48 hodin od kontaktování, výhra propadá ve prospěch náhradního výherce za stejných podmínek předání výhry.