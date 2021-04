Komerční banka s KB Pojišťovnou nabízejí nový fond v rámci životní pojištění

Komerční banka s KB Pojišťovnou spustily v rámci pojištění Vital Invest zajištěný fond Protective 12. Slibují garanci návratnosti 97 % investice a potenciál výnosu po šesti letech až 39 %. Fond je určený pro nové i stávající klienty, upisovací období končí 23. července 2021. Splastnost fondu je šest let.

Fond míří na konzervartiní investory a investovat bude především v oblasti infrastruktury. Infrastruktura společně s realitami tvoří 14 % světového HDP. Navíc roste nejen objem investic do infrastruktury, ale i důraz na její nové oblasti, které zahrnují například 5G sítě, datová centra i umělou inteligenci. Odhaduje se, že pro dosažení globálního růstu bude nutné zvýšit investice do infrastruktury o 3,7 trilionu USD ročně až do roku 2035. To je obrovský investiční potenciál, uvedl člen představenstva pojišťovny Zdeněk Doboš.