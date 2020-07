Kartu Visa na poště používat můžete, ale soutěž s ní skončila před více jak dvěma lety

Používejte svou kartu Visa i na České poště nebo při platbě u doručovatele, a můžete poslat originální pohlednici zdarma. Tak láká nálepka na všech přepážkách České pošty Nový Jičín 1. Leták zvláště v době současných letních prázdnin nabádá k používání karet Visa s výhodami. Žel, má jeden drobný nedostatek.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Reklamní nálepka soutěže pro karty Visa, ale více jak dva roky stará. Pošta Nový Jičín 1. (17. 7. 2020.

Drobným písmem je na něm uvedeno, že akce trvá od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018. V době publikace aktuality je tak soutěž dva roky stará a tedy nefunkční.

Zpráva pro oddělení marketingu České pošty tedy zní: když soutěž skončí, tak to ukliďte. Zpráva pro držitele všech karet Visa, ale i Mastercard a Maestro zní: nebojte se karty na poště používat, je to jednoduché a funguje to.

Pohlednici online stále můžete poslat z mobilu online a příjemci přijde jako klasická pohlednice. Zadarmo sice není, ale tato služba České pošty funguje spolehlivě.