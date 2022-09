Jaké příjmy se nezapočítávají do limitu pro uplatnění daňové slevy na manželku?

Autor: Depositphotos

Jednou z daňových slev, kterou mohou poplatníci využít, je ta na vyživovanou manželku/manžela (dále pro zjednodušení jen manželku). Dá se uplatnit jen jednou ročně a to buď v daňovém přiznání nebo v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem.





V tomto případě platí, že pokud druhý z manželů nemá rozhodné příjmy, které by za daný rok překročily 68 000 Kč, je možné si na něj slevu uplatnit. Co se ale do rozhodných příjmů započte?





Do rozhodných příjmů v tomto případě patří všechny hrubé příjmy z podnikání, z pronájmu, i ty od zaměstnavatele. Nemáme na mysli pouze příjmy z hlavního pracovního poměru, ale i peníze z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Do vlastního příjmu manžela/manželky se pro účely uplatnění této slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (ZDP) tedy zahrnují např. :

veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,

všechny druhy důchodů,

dávky nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství – tedy lidově mateřská, ošetřovné),

náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,

podpora v nezaměstnanosti,

kompenzační bonus.

Jde jen o příklady, protože zákon ve zmíněném paragrafu definuje jen příjmy, které se do příjmů vyživované manželky nezahrnují (úplný výčet):

dávky státní sociální podpory (např. rodičovský příspěvek, porodné, apod.),

dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

dávky osobám se zdravotním postižením,

dávky pomoci v hmotné nouzi,

příspěvek na péči, sociální služby,

státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy ze závislé činnosti za rok 2022, které budou vyplaceny do konce ledna 2023, se ještě počítají do příjmů za rok 2022. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v roce 2022.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Nejčastěji se sleva na manželku uplatňuje během období, kdy druhý z manželů vychovává malé děti a je tedy bez větších příjmů. Z výše uvedeného výčtu je tedy zřejmé, že rodičovský příspěvek a další různé druhy dávek se do testovaného příjmu nezahrnují. Peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská) naopak do rozhodného příjmu patří.

Manželka jako spolupracující osoba