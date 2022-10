J & T Banka zvýšila úrokové sazby spoření. Maximem je 7,20 % p.a., ale s podmínkou

Autor: profit

J & T Banka od čtvrtku 13. 10. 2022 zvyšuje úrokové sazby u spořicích produktů pro fyzické osoby.





Spořicí účet

Spořicí účet má úrokovou sazbu nově vyšší o 1 procentní bod. Výpovědní doba je 1 den.





Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi): 4,25 → 5,25 % p.a.

Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic): 4,25 → 5,25 % p.a.

Termínované vklady

Vklady s výpovědní lhůtou

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – neomezeno 33 dní 4,65 → 5,65 % p.a. 3 měsíce 5,10 → 5,75 % p.a.

Termínovaný vklad

Vklady do 9 měsíců mají úrokovou sazbu vyšší o 1 p.b. Vklady do 2 let pak o 0,80 p.b.

Beze změny jsou úrokové sazby u 4 a 5letých vkladů a naopak u 10letého vkladu banka úrokovou sazbu snížila na 5 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 100 000 – neomezeno 3 měsíce 4,65 → 5,65 % p.a. 6 měsíců 4,85 → 5,85 % p.a. 9 měsíců 5,15 → 6,15 % p.a. 1 rok 5,50 -> 6,30 % p.a. 15 měsíců 5,50 -> 6,30 % p.a. 18 měsíců 5,50 -> 6,30 % p.a. 2 roky 5,50 -> 6,30 % p.a. 3 roky 5,50 → 6 % p.a. 4 roky 5,5 % 5 let 5,5 % 10 let 5,5 → 5 % p.a.

Hybridní vklady

Hybridní vklady jsou kombinací termínovaného vkladu podmíněného investicí do podílových fondů J&T MONEY CZK, J&T BOND CZK a J&T RENTIER CZK.

J & T Banka má v nabídce 6 typů těcho hybridních vkladů, úrokové sazby zvyšovala u všech.

Minimální vklad pro založení hybridních produktů je 500 000 Kč, maximem je 4 mil. Kč

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice).

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 4 000 000 1 rok 6,50 → 7,20% p.a. 3 roky 6,50 → 7,20 % p.a.

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice).

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 4 000 000 1 rok 6,50 → 6,90 % p.a.

3 roky 6,50 → 6,90 % p.a.