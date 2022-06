Inflace se v květnu zvýšila na 16 %. Ještě to není konec

Autor: Shutterstock

Květnová inflace 2022 opět zrychlila z dubnové 14,2 % na 16 %.

Původní odhad trhu byl „jen“ 15,4 %, Česká národní banka (ČNB) předpokládala ještě méně, 14,9 %. Za květnovým růstem cen jsou hlavně dražší potraviny a ceny spojené s bydlením. Opět zdražily i pohonné hmoty.





Růst cen potravin bude patrně zrychlovat i v dalších měsících, což společně s dalším růstem cen energií bude oddalovat začátek zpomalování meziročního růstu cen. Pro letošní rok tak opět zvyšujeme odhad průměrné inflace směrem k 14,5 %, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Vzhledem k rychlejšímu růstu cen se zvyšuje šance razantnějšího zvýšení sazeb ČNB na příštím jednání, a to alespoň o 1 procentní bod, odhaduje.

Zrychlení inflace opět způsobily především spotřebitelské ceny, například potraviny se za meziměsíčně zdražily o 3,4 %. Dalším faktorem je nárůst cen spojených s bydlením, zejména výše nájemného, které meziročně vzrostlo o 19 %. K růstu přispělo i zvyšování cen pohonných hmot, meziměsíčně o 3,2 %, které způsobil růst cen ropy.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se lidé smířili s vysokými cenami v obchodech a dál nakupují, protože se obávají, že budoucnost přinese další zdražování. To ukazuje, jak se mění naše inflační očekávání. Bohužel to může vést k tomu, že se boj s inflací protáhne na další období, říká. Lidé si podstatně hlouběji sáhnou do kapsy i kvůli energiím. Ceny zemního plynu se zvýšily o 49,2 procenta, elektřiny o 30,8 procenta a tuhých paliv o 30,1 procenta. Neušetří ani na pohonných hmotách, za které zaplatí více o 44,3 procenta, vypočítává Štěpán Křeček.

ČNB ve své jarní makroekonomické prognóze předpokládala, že inflace dosáhne vrcholu v červnu a bude přibližně 15%. Průměrná roční inflace by v tom případě byla ve výši 13,1 %. Současná situace však naznačuje, že ČNB, ještě v původním složení bankovní rady, přistoupí k dalšímu, a ještě výraznějšímu, růstu úrokových sazeb minimálně o 1 procentní bod.

Předpokládáme, že v červnu proto bankovní rada rozhodne o zvýšení sazeb o 100–125 bps do blízkosti 7 %. Bankovní rada v novém složení pak bude držet sazby stabilní, ale pravděpodobně nebude apriori vylučovat jejich další nárůst. V takovém případě by koruna časem mohla pocítit úlevu – než ovšem vstřebá nejistotu spojenou s výraznou obměnou bankovní rady, může to chvíli trvat, uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Graf meziroční inflace, květen 2022 Autor: Česká bankovní asociace

Graf růstu cen podle kategorie, květen 2022 Autor: Česká bankovní asociace