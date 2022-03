Peněžitá pomoc pro ukrajinské uprchlíky je definitivně schválená. Výplata začne v pondělí 21. 3. 2022

V pondělí 21. března 2022 stát začne vyplácet humanitární dávky pro ukrajinské občany, kteří do České republiky utíkají před válkou. Novelu opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení odsouhlasili Senát i prezident.

Žádosti o podporu i výplata dávek budou probíhat on-line prostřednictvím Úřadu práce. Každý uprchlík bude od státu dostávat příspěvek 5000 Kč měsíčně.

Schválena je také solidární dávka určená pro české domácnosti, které k sobě ukrajinské uprchlíky přijmou. Výše podpory ještě není definitivně schválená, očekává se však, že to budou 3000 Kč měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka, ale v součtu maximálně 9000 Kč.

Pro bezhotovostní výplatu dávky je nutné mít otevřený účet v české bance. Pro usnadnění zakládání účtů zřídilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) u Kongresového centra stan, ve kterém lze účet na místě zařídit. Stejným způsobem mohou postupovat také asistenční centra v ostatních krajích.

Humanitární dávka tak nahradí od nového týdne mimořádnou okamžitou pomoc, o kterou mohli uprchlíci žádat doposud. Těchto žádostí bylo podáno bezmála 70 tisíc.

Na humanitární dávku má nárok každý, kdo dostal od ministerstva vnitra vízum o strpění. Vyplacena může být i zpětně za měsíc, ve kterém žadatel vízum získal.

Součástí schválené legislativy je i volný vstup na trh práce pro držitele speciálního víza. To je velmi důležité, protože odpadne nutnost žádat o povolení k zaměstnání, připomněl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Důrazně ale varuji před nekalými praktikami některých agentur. Společně se Státním úřadem inspekce práce se zaměříme na to, aby nikdo nezneužíval složité životní situace lidí, kteří u nás hledají bezpečí. To prostě nemáme v plánu tolerovat.

Humanitární dávku lze vyplatit i opakovaně v dalších měsících, vždy ale bude nutné doložit výši příjmu.