Hello bank! zvyšuje úročení na běžném účtu a nabízí kartu z plastu posbíraného na pobřeží

Autor: Shutterstock

Hello bank! zvýší od listopadu úročení na svém běžném účtu na 1 % ročně. Sazba, která se zvyšuje z původních 0,5 % ročně), se bude vztahovat na vklady do 100 tis. Kč.





Banka ke svému běžnému účtu vydává debetní kartu Mastercard, která vyrobena ze 70 % z plastu posbíraného na pobřeží oceánu. Pokračuje tak ve směru, který nastavila od letošního února u svých kreditních karet Hello Pay. Ty je možné nahrát do aplikace Apple Pay nebo Google Pay. Do konce roku 2024 by mělo mít platební kartu z takového platu 91 % jejích klientů.





Banka nabízí i spořicí účet, v současnosti se sazbou 4,5 % ročně pro vklady do 300 tis. Kč.