Hello bank! zpřísňuje podmínky bezúročného období u kreditky. Vypadne z nich Česká pošta, Curve i Revolut

Používání kreditních karet Hello bank! budou provázet nové obchodní podmínky platné od 23. září 2020. Od toho dne se stane několik zásadních změn pro klienty, kteří kreditku Hello bank! aktivně využívali v rámci bezúročného období.

Kreditku bude i nadále možné používat pro téměř všechny typy transakcí, ale nově některé již nebudou spadat do bezúročného období. V praxi to znamená, že níže uvedené transakce se budou úročit okamžitě od data transakce úrokovou sazbou 21,36 – 22,68 % p.a.

Patří to toho tyto transakce (novinky jsou tučně):

Výběr hotovosti např. z bankomatu nebo prostřednictvím obchodníka (CashBack).

Převody z úvěrového účtu (platební příkazy).

Zaslání peněz poštovní poukázkou.

Platby jiným finančním institucím – jedná se zejména o dobíjení předplacených karet, virtuálních účtů, elektronických peněženek a jim podobných služeb (např. transakce s MCC 6012, dle platných seznamů Mastercard).

Platby platebními kartami a aplikacemi jiných institucí jako jsou Curve, Revolut, Richee, Seznam peněženka, Twisto a obdobné platební karty/peněženky/aplikace (např. transakce s MCC 6540, 7399, 8999).

Platby u obchodníka Česká pošta (např. transakce s MCC 9402).

Pokud tedy používáte kreditku Hello bank! k platbám na přes Curve, na České poště, platíte s ní Twisto, dobíjíte Revolut nebo Seznam peněženku, tyto transakce se nově budou úročit. Hello bank! však má jednu fintu, pomocí které lze na úrocích ušetřit: pokud své závazky uhradíte do vygenerování výpisu, úrok se nevygeneruje (tj. nejpozději předposlední pracovní den v měsíci, pokud chcete mít 100% jistotu). Toto stále funguje již od doby Cetelem, tj. předchůdce Hello bank!

Další změnou je zvýšení zabezpečení karetních transakcí při platbě na internetu. Nově budete zadávat ověřovací kód, který vám přijde jako SMS, nebo jej zobrazíte v mobilním bankovnictví Hello bank!