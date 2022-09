Hedvika Holá je novou personální ředitelkou NN ČR

Autor: Depositphotos

Od. 1. září 2022 se novou výkonnou ředitelkou pro lidské zdroje ve společnosti NN Česká republika stala Hedvika Holá. Do NN přichází s dlouholetou praxí v oblasti HR.

Paní Hedvika se HR věnuje již od studií psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zkušenosti i významné profesní úspěchy sbírala v rámci technologické společnosti ABB, kde na poli HR působila téměř deset let. Postupně se zde vypracovala až na personální ředitelku české pobočky, a později z hlediska lidských zdrojů dokonce zodpovídala za celý Benelux.





Hedvika Holá, výkonná ředitelka pro lidské zdroje ve společnosti NN Česká republika (1. 9. 2022)

V roce 2018 odešla z průmyslového sektoru do českého zastoupení finanční skupiny ING, kde vedla agilní transformaci z pohledu lidí. V roli šéfky HR zde setrvala až do loňského uzavření osobního bankovnictví ING v České republice. Poté přešla do své dosavadní role Global HR Business Partner, kde zodpovídala za 8 zemí a více než 5 500 zaměstnanců.