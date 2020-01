 »   »  FlixBus zavádí novou linku, posílí spoje mezi Prahu a Košicemi

Lenka Kašparová

FlixBus od 20. ledna 2020 posílil spojení mezi Prahou a Košicemi z 1 až na 3 autobusové spoje denně. Do svého jízdního řádu přidal novou linku, která vede přes Uherské Hradiště a středem Slovenska: Praha – Brno, Zvonařka – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín – Bánovce n. Bebravou – Prievidza – Handlová – Žiar n. Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Tisovec – Muráň – Revúca – Jelšava – Štítnik – Rožňava – Košice. Cena jízdenky z Prahy do Košic začíná na částce 379 Kč.