 »   »  Finanční úřady prodlouží úřední hodiny pro podání majetkových přiznání

Lenka Kašparová

V termínech určených pro podání daňového přiznání budou mít všechny finanční úřady rozšířenou provozní dobu. Celé dva pracovní týdny, v termínu od 20. ledna do 31. ledna 2020 budou mít otevřeno nad rámec obvyklých úředních hodin. Provoz podatelny a pracovišť majetkových daní bude v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin.