Exekutorský úřad Prachatice dává slevu na exekuce. Kampaň potrvá do 31. srpna 2022

Exekutorský úřad Prachatice vyhlásil 5. května 2022 kampaň, během které se mohou dlužníci zbavit úroků a také většiny poplatků za vedení exekuce.

Postačí, když dlužník zaplatí jen základní dluh, tedy jistinu bez úroků a dalšího příslušenství, a dále minimální náklady exekuce. Ty činí ze zákona 7865 Kč.





Vše ostatní nad rámec jistiny a nákladů exekuce se dlužníkovi odpouští. Sleva na exekuci se tak pohybuje od 30 do 60 %, říká Kamil Košina, soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice.

Kampaň potrvá do 31. srpna 2022. Dlužníci, kteří se rozhodnou nabídku využít, by však měli reagovat mnohem dříve, protože je nutné, aby jejich žádost o zapojení se do projektu také schválili jejich věřitelé.

Zatím se do projektu zapojily „věřitelské“ firmy JK Chaloupky Komárov, Kandahár a SONSTAV.

O slevu mohou dlužníci požádat prostřednictvím webových stránek Exekutorského úřadu, kde vyplní kontaktní formulář. Úřad se s nimi sám spojí a vyčíslí přesnou částku k úhradě, kterou je nutno zaplatit dle pokynů na účet č. 285063450/0300. Po tomto částečném uhrazení exekuce se řízení zastaví, čímž je dlužník osvobozen od celého závazku.