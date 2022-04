EU hledá cesty, jak podpořit udržitelnou spotřebu a prodloužit dobu použití výrobků

Evropská komise (EK) hledá cesty, jak upřednostněním oprav před výměnou zboží a podporou nákupů použitého zboží prodloužit dobu použití výrobků a směřovat tak k udržitelnější spotřebě. EK za tímto účelem chystá celý balíku opatřen.

Mezi zásadní návrhy patří jednak návrh na změnu směrnice o právech spotřebitelů, který by měl spotřebitelům zajistit nové právo na informace o životnosti a opravitelnosti výrobků, a jednak návrh na změnu směrnice o nekalých obchodních praktikách, který by měl zavést zákaz tzv. lakování na zeleno a plánovaného zastarávání, informoval Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů (SČS).

Vodička upozornil, že doba, po kterou je většina spotřebního zboží používána, se za poslední desetiletí zkrátila, což negativně ovlivňuje využívání přírodních zdrojů a životní prostředí. Za jednu z příčin, která způsobila zkrácení životnosti spotřebního zboží, přitom považujeme i to, že opravárenské služby nejsou pro spotřebitele dostupné a pohodlné (to především znamená, že chybí náhradní díly a oprava trvá příliš dlouho) anebo že jsou opravy výrobku příliš drahé, upozornil Vodička s tím, že sdružení podporuje například myšlenku zavedení pobídek pro opravy spotřebního zboží místo jejich výměny či likvidace, ale bez omezení práva na uplatnění zákonné záruky v délce 24 měsíců. V tomto ohledu preferujeme spíše pobídky pro nákup renovovaného zboží (tj. takového zboží, které bylo

v rámci opravy otestováno) než pobídky pro nákup jakéhokoliv použitého zboží, aby nebyla ohrožena vysoká míra bezpečnosti výrobků, uvedl Vodička.

Spotřebitelé podle ředitele spotřebitelské organizace postrádají důvěryhodné informace jak o dopadech výrobků na životní prostředí, tak především o jejich životnosti, resp.

opravitelnosti. Dle návrhu EK by mělo v této oblasti dojít k úpravě předsmluvních informací, které má spotřebitel mít k dispozici před objednáním, resp. zakoupením vybraného výrobku, a to v rozsahu následujících bodů s přihlédnutím k povaze zboží:

1) informace o existenci a délce obchodní záruky za životnost jednotlivých druhů zboží, pokud výrobce tyto údaje zpřístupní,

2) informace o tom, že výrobce neuvedl žádnou informaci o existenci obchodní záruky za životnost zboží, pokud se jedná o zboží, které spotřebovává energii,

3) informace o existenci a délce období, během kterého se výrobce zavazuje pro zboží s digitálními prvky poskytovat aktualizace softwaru a

4) informace o existenci a délce období, během kterého se poskytovatel zavazuje pro digitální obsah a digitální služby poskytovat aktualizace softwaru.

Dále by mělo být na evropské úrovni zavedeno skóre opravitelnosti zboží řídící se unijním právem.