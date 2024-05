ESSOX získal licenci pro poskytování nebankovních půjček. Je už pětadvacátý

Společnost ESSOX dostala v pátek 6. dubna 2018 licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů od České národní banky. Společnost zároveň pokročila v oblasti povinných zkoušek zaměstnanců podle nového zákona o spotřebitelském úvěru. Z jejích 174 zaměstnanců, kteří musí nové zkoušky povinně složit, ji absolvovalo již 141.





Firmy, které chtějí poskytovat nebankovní úvěry, musí kvůli novému zákonu požádat o licenci. Ty uděluje pouze Česká národní banka. O licenci bylo možné požádat jen do začátku března 2017. Od té doby má ČNB na rozhodnutí 15 měsíců, tedy nejpozději do června 2018. Do té doby firmy, které o licenci zažádaly, podnikají v provizorním režimu. Ty, které o licenci nezažádaly, musí na konci května 2018 svou činnost ukončit.





V současné době má již licenci udělenou 25 společností.