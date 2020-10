ESSOX má novou hlasovou asistentku Emmu

Společnost ESSOX ve středu 7. října 2020 představila hlasovou asistentku Emmu, jejímž úkolem je upozornit klienty společnosti na splátku po splatnosti. Emma tak rozšířila řadu komunikačních kanálů, které ESSOX k těmto účelům už využívá, tedy SMS zprávy, e-maily nebo telefonáty. ESSOX slibuje, že v budoucnu se schopnosti hlasové asistentky rozšíří i na zvládání dalších problémů klientů.

Při prodlení se splátkou, se s vámi Emma telefonicky spojí, jejím posláním je nejen na danou situaci upozornit, ale také pomoci vám ji vyřešit. Její zavedení do běžného provozu uvolní ruce operátorům, kteří se mohou více věnovat klientům, jejichž problém vyžaduje komplexnější způsob řešení.