Equa bank zvýšila hranici spotřebitelského úvěru na 800 tisíc, do konce roku nabídne bonus

O 100 000 Kč během září zvýšila horní hranici spotřebitelských úvěrů Equa bank, nově vám u Minutové půjčky nabídne max. 800 000 Kč.

Pokud do konce roku 2021 požádáte o převedení vašich stávajících půjček do Equa bank získáte navíc bonus 2000 Kč. Ten získáte poté, co do 31. 12. 2021 požádáte o RePůjčku a nejpozději do 16. 1. 2022 si do Equa bank převedete své půjčky ve výši alespoň 100 000 Kč (včetně případného navýšení).

Nejnižší získatelná úroková sazba činí 3,80 % p.a., její přesná výše závisí na vašem skóringu a dozvíte se ji během několika minut při podávání žádosti. Základní běžné poplatky jsou nulové.