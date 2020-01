 »   »  Equa bank spustila placení přes Apple Pay

Lenka Kašparová

S Equa bank můžete od 21. ledna 2020 platit prostřednictvím Apple Pay. Stačí, když si do aplikace Wallet přidáte kteroukoliv debetní kartu Equa bank. Placení vám pak zabere jen sekundy. Jen přiložíte telefon nebo chytré hodinky Apple k platebnímu terminálu a platbu pak následně ověříte otiskem prstu, PINem nebo pomocí kontroly obličeje. Všechny výhody, které banka poskytuje při placení klasickou kartou vám s Apple Pay zůstávají.

Apple Pay je další službou, kterou v oblasti digitálního bankovnictví spouštíme. Naši klienti stále více používají naši mobilní aplikaci, která postupně nahrazuje využívání internetového bankovnictví nebo klasických platebních karet, řekl Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Jak vyplývá z průzkumů Mastercard, mobilním telefonem v současné době platí skoro 20 % Čechů a mezi lidmi do 50 let je to dokonce téměř jedna třetina. V zemích střední a východní Evropy je Česká republika v počtu plateb telefonem za měsíc na špičce.