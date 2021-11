Equa bank rozšíří nabídku "zelených" investic. Do konce roku také nabízí nákup fondů bez poplatku

Equa bank rozšiřuje nabídku udržitelných investic o „zelený“ fond BNP Paribas Multi-Asset Thematic. Jde o smíšený fond, který investuje do akciových i dluhopisových fondů.

V hledáčku fondu jsou aktuální témata spojená s klimatickou změnou a omezeností přírodních zdrojů, růstem populace a její stoupající životní úrovní a také s hospodářským vzestupem Číny, vysvětlil David Kögler, Head of Investment Products, Equa bank s tím, že fond zpřístupňuje klientům investiční příležitosti např. v oblasti energetické transformace, inovací ve zdravotnictví nebo zelených dluhopisů. Fond na stupnici rizikovosti SRRI spadá do kategorie 4 a je určen klientům s delším investičním horizontem a schopností přijmout investiční rizika.

Fond se zaměřuje na tři základní témata: udržitelnost, sekulární inovace a geopolitika a těží z celé řady tematických akciových i dluhopisových fondů a ETF, které společnost BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) spravuje a nabízí, případně využívá externí fondy v oblastech, kde skupina BNPP AM nemá vhodné a udržitelné řešení, uvedl také Jan Maňák, zástupce společnosti BNP Paribas AM pro ČR, SR a Polsko a dodal, že podíl do akciové a dluhopisové složky není prospektem omezen a je řízen tak, aby se volatilita fondu pohybovala okolo 9 %.

Equa bank v současnosti nabízí nákup investičních fondů až do konce roku bez vstupního poplatku. Banka také standardně neúčtuje poplatky za zřízení, vedení nebo zrušení investičního účtu a poplatky za správu a úschovu cenných papírů.