Equa bank přidala do své nabídky fond se zaměřením na zdravotnictví

Equa bank přidala do své nabídky akciový fond NN (L) Health Care (ISIN LU0119209004). Ten investuje do společností, které podnikají v odvětví zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či biotechnologických produktů.

Zařazením fondu NN (L) Health Care do naší nabídky reagujeme na zvýšený zájem investorů o oblast zdravotnictví, který je vyvolán aktuální situací spojenou s pandemií Covid-19 a hledáním efektivní vakcíny. Pro investory je toto odvětví atraktivní i díky širším globálním trendům, které souvisí se stárnutím populace, růstem střední třídy a s tím spojením požadavkem na zlepšování zdravotních služeb, řekl David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Globální akciový fond zaměřený na sektor zdravotnictví NN (L) Health Care má široce diverzifikované portfolio. Ze zemí převažují USA, fond však investuje rovněž do vybraných evropských a japonských společností.

Z pohledu sektorového složení dominují společnosti z odvětví farmacie a zdravotnického vybavení. Fond vznikl v roce 1996, aktuálně má fond pod správou zhruba 300 mil. USD.

Fond využívá strategie tzv. stock-pickingu, tedy vybírá konkrétní akciové tituly, které nakoupí do svého portfolia. Fond patří do vyšší rizikové skupiny 6 (podle stupnice SRRI od 1 do 7) a je tedy určen zejména dynamickým investorům s delším časovým horizontem, kteří hledají sektorovou diverzifikaci investičního portfolia. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.