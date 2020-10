Equa bank opět prodlužuje akci na vstupní poplatek u investic do fondů

U Equa bank můžete nyní investovat do 37 fondů bez vstupního poplatku. Akce trvá do 30. října 2020. Poplatkové prázdniny ale banka už několikrát prodlužovala. S akcí přišla letos v květnu, kdy avizovala, že investorům odpustí poplatky do 30. června 2020. Následně možnost investování bez vstupního poplatku prodloužila až do konce září 2020.

Jedním z faktorů, který motivuje k investicím do fondů, je pokles úrokových sazeb na českém trhu, jenž vede klienty ke zvažování alternativních způsobů zhodnocování, které právě investiční fondy nabízejí, řekl David Kögler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Standardní vstupní poplatek je podle ceníku banky u jednorázového nákupu investičních nástrojů 1,9 % do částky 499 999 korun, dále 1,5 % od 500 tisíc korun. Pro pravidelné měsíční nákupy investičních nástrojů je vstupní poplatek 1,9 % bez rozdílu částky. Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování.