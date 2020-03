 »   »  Důvěra v českou ekonomiku v březnu prudce klesla

Lenka Kašparová

Souhrnný indikátor důvěry se oproti únoru snížil o 3,2 bodu, což je nejvíce od listopadu 2011. Pokles důvěry byl zaznamenán jak mezi podnikateli, tak mezi spotřebiteli. Mezi podnikateli důvěra klesla ve všech odvětvích kromě stavebnictví, kde se drží na stejné úrovni. Také důvěra spotřebitelů klesla, ti věří vývoji ekonomické situace nejméně za uplynulých šest let. Nejvíce se obávají zhoršení světové ekonomiky a o vlastní finanční situaci. Vyplývá to z šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ještě minulý měsíc mírně převažoval počet průmyslových podniků, které očekávaly zvýšení výrobní činnosti v příštích třech měsících. Avšak v březnu již výrazná většina podniků očekávala, že výrobní činnost bude muset utlumit, informuje Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Obecně je ale březnový propad indikátorů na současnou mimořádnou situaci poměrně mírný. Sběr dat totiž probíhal mez podnikateli v období od 1. do 17. března a mezi spotřebiteli část od 1. do 16. března. Velká část respondentů jej podle ČSÚ vyplnila začátkem března, kdy dopad šíření koronaviru na ekonomiku ještě nemusel jevit tak dramaticky jako dnes.