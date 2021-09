Důchodcům se zvýší penze v průměru o 805 Kč, průměrný důchod bude 16 280 Kč

Průměrný důchod se od 1. ledna 2022 zvýší o 805 korun. 300 Kč nad zákonnou valorizaci, které navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí, už prošlo legislativním procesem a dostane je každý důchodce. Otazník visel nad výpočtem zákonem stanoveného navýšení. To vychází z dat statistického úřadu a bylo možné ho definitivně dopočítat až nyní. V průměru to bude 505 Kč.

Důchody jsou nízké, vše se zdražuje, a důchodci si zaslouží dostat přidáno. Proto jsem o bonus k valorizaci bojovala ze všech sil už s předstihem. Nechtěla jsem dopustit, aby se to nestihlo schválit včas,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta připomněla, že důchody se v době, kdy je ministryní, zvyšovaly v průměru každoročně o 900 korun. Loni penzisté získali jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. „Tentokrát je ale zákonná valorizace nižší, než byla v předchozích letech. Do výpočtu se totiž promítá především nižší růst reálných mezd způsobený koronavirovou krizí. Už proto jsem ráda za to, že se mi podařilo prosadit mimořádné navýšení o 300 korun, uvedla Jana Maláčová.

Po zvýšení bude průměrný důchod dosahovat výše 16 280 korun, což odpovídá zhruba 43 0 průměrné mzdy

Poslanci už v létě odsouhlasili i další změny, které budou platit ale až od začátku roku 2023. Půjde o tzv. výchovné, které by mělo všem primárně pečujícím rodičům o děti přilepšit k důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě. Další novinkou bude dřívější odchod do důchodu pro záchranáře, aniž by se měnila výše jejich penze.