Dlužníci mají poslední šanci se zbavit levně svých dluhů

Dlužníci, proti kterým je vedena exekuce kvůli dluhu vůči státu a dalším veřejným institucím (státní, krajské, obecní instituce, zdravotní pojišťovna, podniky s účastí státu), mají možnost se svých dluhů poměrně levně zbavit. V rámci tzv. Milostivého léta totiž dojde k zastavení exekucí v případě, že dlužník jednorázově zaplatí jistinu a 908 Kč za náklady řízení, nejdéle do 28. ledna 2022.

Exekutorský úřad Prachatice tuto akci z původně veřejnoprávních dluhů rozšířil tak, že ji mohou povinní využít na všechny dluhy.

Možnosti zaplatit dluh bez úroků a sankcí u soudního exekutora Kamila Košiny dosud využilo více než 900 dlužníků. Většina z nich měla dluhy za jízdné, za nájmy v obecních bytech nebo za svoz odpadu. Třetina případů však nesplňovala podmínky veřejnoprávního Milostivého léta, protože šlo o dluhy u komerčních společností. Košina se však už na začátku akce obrátil na všechny věřitele a vyzval je, aby se do akce zapojili bez ohledu na to, zda jde o veřejnoprávní dluh či nikoliv. Do akce se tak zapojily i některé komerční společnosti.

Tyto společnosti posoudily situaci konkrétních dlužníků a jejich žádostem většinou vyhověly. Nejvíc slev na exekuci poskytla společnost JK Chaloupky Komárov, u které mají lidé dluhy hlavně za bílou elektroniku, uvedl Košina.