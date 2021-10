Direct pojišťovna roste. Bude poskytovat autoslužby pod hlavičkou Direct auto

Direct pojišťovna vstoupila letos kromě pojišťovnictví do oblasti autoslužeb. Letos v dubnu firma koupila servis Autotrio Praha v Modřanech, nyní přidala NH Car. Pod hlavičkou Direct auto bude firma postupně po České republice budovat novou síť autoslužeb.

Dlouhodobě chceme mít naše centra rozmístěná po celé České republice, aby je mohl využívat každý z našich více než 450 tisíc klientů. Zatím jsme ale na začátku a je před námi velký kus práce, uvedl Pavel Řehák, zakladatel Direct family, firem kolem Direct pojišťovny.

Autoservisy a autoslužby se podle něj mají pod hlavičkou Direct auto zaměřovat na poskytování poctivých autoslužeb a vykupování a prodej automobilů a v propojení s pojišťovnou také řešit pojistné události od počátku do konce.

Upozorňuje také na to, že nejde jen o servis, Direct auto klientům nabídne i prodej a koupi jejich vozu tak, aby to pro ně bylo co nejpříjemnější.

Do skupiny firem Direct family patří Direct pojišťovna, Fidoo a Direct auto. Firmy patří do skupiny VIGO Investments.