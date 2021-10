Direct pojišťovna má novou klientskou zónu, funguje přes mobilní aplikaci

Novou mobilní aplikaci pro správu pojištění ve čtvrtek 7. 10. 2021 oficiálně představila Direct pojišťovna. Appka cílí na stávající klienty pojišťovny, ale přes aplikaci si mohou sjednat pojištění i lidé, kteří ještě klienty pojišťovny nejsou.

Služby aplikace:

Přehled stávajícího pojištění,

sjednání nové smlouvy,

zrušení/změna smlouvy,

chat se zákaznickým centrem,

asistenční kartička k cestovnímu pojištění,

zelená karta k povinnému ručení,

platba pojistného (včetbě podpory přes Apple Pay a Google Pay).

Mobilní aplikace (iOS, Android) je v podstatě klientskou zónou, která jinak na webu Direct pojišťovny chybí. (Podrobné podmínky používání aplikace z 13. 9. 2021.)

Lidé se s námi například snadno spojí přes chat nebo jednoduše přivolají asistenci. U odtahů pak na mobilu uvidí, jak se k nim blíží pomoc. Je to snadné jako objednání taxíku, vysvětluje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje.

S mobilní aplikací má Direct pojiš'tovna velké plány a jejím spuštěním to jen začíná, vysvětluje dál Maťašeje: Je to nekončící proces. Už teď pracujeme na jednoduchém nahlášení škod nebo na funkci, která klientům připomene důležité termíny, třeba kdy zajít na STK nebo udělat revizi. Do appky také plánujeme vnořit naši dřívější aplikaci Nafoť a jeď, která lidem nafotí auto při sjednání havarijního pojištění. Tvoříme zkrátka takový Direct v kapse

Test se skoro nepovedl

Náš rychlý test aplikace však nedopadl zcela úspěšně. Stávající klient Direct pojišťovny zadal číslo pojistné smlouvy a rodné číslo. Aplikace pak automaticky správně odeslala ověřovací SMS na mobilní číslo, které je k pojistné smlouvě registrováno.

Technické parametry testu:

Asus Zenfone 7 Pro

Android 11

V dalším kroku mělo dojít k ověření e-mailu. Při kliknutí na tlačítko pro ověření e-mailu však aplikace spadla. Ověřovací odkaz však došel a e-mail byl ověřen.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Direct pojišťovny a chybová hlášení. (7. 10. 2021)

Aplikace však registraci neviděla a bylo nutné celým procesem projít znovu. Opět došlo k pádu aplikace a po několika daších pokusech k zablokování účtu. Nepomohl ani pokus o případnou obnovu hesla.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Direct pojišťovny a chybová hlášení. (7. 10. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Direct pojišťovny a chybová hlášení. (7. 10. 2021)

Druhý test přes aplikaci pro iOS byl úspěšný a registrace se podařila.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Direct pojišťovny pro iOS. (7. 10. 2021)

Následně za použití přihlašovacích údajů z aplikace pro iOS jsem provedl přímé přihlášení do aplikace pro Android. Úspěšně.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Mobilní aplikace Direct pojišťovny pro Android. (7. 10. 2021)

Androidí aplikace mi však zobrazila více dat a údajů, než aplikace pro iOS. V aplikaci pro iOS byly zobrazeny jen 2 smlouvy, v aplikaci pro Android naopak 4. Platná smlouva je jen jedna, ostatní jsou historické. To jsou však běžné „porodní bolesti“, které se v následujících týdnech bez pochyb vychytají.