Curve mění podmínky, zavádí minimální dobu placení poplatku

Společnost Curve, vydávající stejnojmennou kartu, oznámila změnu obchodních podmínek. Ta nastane pro stávající zákazníky s platností od 1. 7. 2021, pro nové již platí od 29. 4. 2021.

Hlavní změnou je zavedení minimálního (předplaceného) měsíčního poplatku u prémiových tarifů. Pokud provedete upgrade na tarif Curve Black nebo Curve Metal, zaplatíte minimálně za 6 měsíců služby.

U Curve Black to tedy dělá min. 59,94 €, cca 1550 Kč, v případě Metal to je min. 150 €, cca 1940 Kč při roční platbě předem. Pokud ale tarif Metal platíte měsíčně, je to min. 89,94 €, cca 2340 Kč.

Zároveň dochází ke zpřesnění formulací pro případné zrušení účtu ze strany Curve. Mezi ně patří zvláště tzv. cash recycling, tedy recyklace hotovosti. Typicky jde o případy nadměrného získávání cashbacků pomocí kreditních karet zapojených do Curve.