ČSOB k Autopůjčce sjednané do začátku prázdnin přidá 1500 Kč na tankování

ČSOB ke každému úvěru Autopůjčka sjednanému do 30. června v distribuční síti banky přidá palivovou kartu CCS v hodnotě 1500 Kč platnou po 3 roky.

Akci mohou využít spotřebitelé a fyzické osoby – podnikatelé, pokud dojde ke schválení a načerpání Autopůjčky nejpozději do 31. 7. 2021.

Úvěr je určený pro nákup nových i ojetých vozů do částky 2,5 mil. Kč s délkou trvání smlouvy od 2 do 7 let. Součástí Autopůjčky je balíček povinného a havarijního autopojištění ve splátkách, sestavený dle profilu a představy klienta. Pro financování nákupu elektromobilu, plug-in hybrid nebo vozidla s vodíkovým pohonem nabízí banka produkt Zelená Autopůjčka.

Podrobná pravidla akce najdete na webu banky.