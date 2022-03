ČNB s největší pravděpodobností opět zvýší tento týden úrokové sazby

Česká národní banka bude v tomto týdnu rozhodovat o úrokových sazbách. Vzhledem k nárůstu inflace se očekává, že ČNB zvýší sazby na 5 %. Měnově-politické jednání ČNB bude probíhat 31. března 2022.

V eurozóně bude klíčovou událostí březnová statistika inflace, která mohla zrychlit z 5,9 % na 6,5 %. V USA je ekonomický kalendář tento týden plný dat v čele s měsíční zprávou z trhu práce. Trh očekává 475 tisíc nově vytvořených míst a pokles nezaměstnanosti z 3,8 % na 3,7 %, komentuje situaci analytik David Vagenknecht z Raiffeisenbank.

Stejného názoru je také Komerční banka. Aktuálně vysoká inflace a dále rostoucí proinflační rizika přimějí naši centrální banku k výraznějšímu zvýšení úrokových sazeb. Alespoň 50 bb by měla být jistota, rizikem je ještě razantnější vzestup. Silná inflační data za březen čekáme i z Německa, respektive eurozóny jako celku. A robustní ukazatele podporující rychlejší růst dolarových sazeb přinese v závěru série březnových čísel z amerického trhu práce, uvedl analytik Jan Vejmělek.