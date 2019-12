 »   »  Česku chybí odborníci v informačních a komunikačních technologiích

Lenka Kašparová

V roce 2018 v České republice pracovalo v oboru infomační technologie 206,4 tisíc odborníků. Výdaje na výzkum a vývoj v této oblasti dosáhly 18,7 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných dat Českého statistického úřadu.

Počet ICT odborníků v loňském roce poprvé překonal hranici 200 tisíc osob a jejich průměrná mzda hodnotu 53 tisíc korun. I přes zvyšující se počet a nadprůměrné ohodnocení jsou na českém pracovním trhu stále nedostatkovým zbožím, říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Situace se patrně nezlepší ani v blízké budoucnosti. V roce 2018 studovalo ITC obory 20 tisíc studentů. Porovnáme-li to s rokem 2010 je to o 5,7 tisíc méně. Rozdíl by přitom byl ještě vyšší, kdyby zmíněné obory nestudovali cizinci, jejichž počet na českých vysokých školách neustále roste. Zatímco v roce 2010 představovali 13 % všech studentů ICT oborů, vloni to bylo dvakrát tolik.