 »   »  České dráhy před Vánoci výrazně posílí spoje, mimořádné autobusy vypraví i FlixBus

Lenka Kašparová

Více než 10 tisíc míst nabídnou před Vánoci cestujícím České dráhy. Stávající spojení posílí o desítky vozů, které zařadí do svých rychlíků a expresů. V pátek 20. prosince a v pondělí 23. prosince vypraví i mimořádný vlak InterCity Ostravan.

Předvánoční čas patří mezi hlavní dopravní špičky na železnici. Doporučujeme cestovat s rezervací, případně cestu naplánovat mimo očekávanou přepravní špičku. Cestující se mohou o obsazenosti vlaků informovat například v rezervačním systému e-shopu, říká Radek Joklík tiskový mluvčí Českých drah.

S posilováním dopravy začínají České dráhy už ve čtvrtek 19. prosince 2019. Více míst budou mít téměř všechny expresní a rychlíkové vlaky jedoucí z Prahy. Jedná se o linky mířící na severní a střední Moravu, ale také vlaky jedoucí do z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy přes Ústí nad Labem do Chebu nebo z Prahy do Českých Budějovic. Další vozy jsou zařazeny i do vlaků na Slovensko.