České dráhy budou mít letní slevu na jízdenky po celé ČR a opět vyjedou vlaky k moři

Autor: Dalibor Z. Chvátal

České dráhy se připravují na léto a zahájí prodej jízdenek s akční slevou.

Od 1. června do 31. srpna 2022 si můžete koupit Letní skupinovou jízdenku, na kterou může cestovat až 5 osob, z toho nejvíce 2 lidé mohou být starší 15 let. Jízdenka je síťová, platí 1 den a celostátní varianta stojí 699 Kč. Použít ji můžete jak v pracovní dny, tak i o víkendu. Můžete s ní cestovat ve vlacích 2. třídy, nebo v expresních vlacích.





Pokud chcete cestovat jenom v rámci jednoho kraje, pak jsou k dostání i levnější jízdenky pro Středočeský, Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký, Karlovarský, Liberecký a Zlínský region a také pro Vysočinu. V případě vlaků s povinnou rezervací je zapotřebí místenky zarezervovat.

Od 1. července do 31. srpna 2022 je možné cestovat se síťovou jízdenkou pro 1 osobu v akci Jízdenka na léto. Má platnost 7 nebo 14 libovolně na sebe navazujících dní. Jízdenka není omezená počtem spojů nebo ujetých kilometrů. Platí pro vozy 2. třídy, tedy pokud chcete cestovat 1. třídou, je nutné uhradit jednorázový doplatek. Ve vlacích s povinnou rezervací si musíte dokoupit místenku.

Cena 7denní jízdenky je 890 Kč, 14denní stojí 1290 Kč. Držitelé In Karty (např. IN 25, IN 50) zaplatí jen 790 Kč, resp. 1090 Kč. V předprodeji bude už od 15. června 2022.

Pro ty, kdo se chystají na dovolenou letadlem, České dráhy připravily zlevněné jízdenky v akci Vlak + letiště Praha a Vlak + letiště Mošnov. Tyto jízdenky platí z jakéhokoli místa v ČR do vlakové stanice Praha, hlavní nádraží a odtud dále speciálním přímým autobusem Airport Expres na letiště Václava Havla, v druhém případě platí jízdenka do stanice Mošnov, Ostrava Airport.

Tyto jízdenky jsou se slevou 25 % z Flexi základního jízdného, jsou zpáteční a mají prodlouženou platnost až 30 dní. Můžete je použít ve 2. třídě dálkových i regionálních vlaků, ve spojích s povinnou rezervací si musíte zakoupit také místenku.

Od 24. června 2022 začnou opět jezdit noční sezónní rychlíky Wydmy z Bohumína na poloostrov Hel do letoviska Leba a na Pirat do letoviska Kolobrzeg. Vlaky se vydávají na cestu vždy večer a ráno dorazí na pobřeží Baltského moře.

Od 1. června 2022 do 31. srpna 2022 se rozšiřuje otevírací doba Železničního muzea v Lužné u Rakovníka. To bude otevřeno denně včetně pondělků. Některé víkendy se rozjedou historické vozy, kterými bude možné vyjez na vyhlídkovou jízdu.

Nově si můžete přímo u areálu muzea vypůjčit jízdní kolo, takže můžete spojit návštěvu muzea s cyklovýletem.