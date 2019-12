 »   »  Česká pošta před Vánoci prodluží provoz na 16 pobočkách

Lenka Kašparová

Posíláte balík na poslední chvíli? Česká pošta v období od 18. do 23. prosince 2019 prodlužuje otevírací dobu na 16 vybraných poštách, a to o 45,5 hodin týdně. Na Štědrý den bude otevřeno 18 pošt s upravenou pracovní dobou. Ve dnech 25. a 26. prosince 2019 pak zůstanou všechny pobočky pošty zavřené.

Zásilky pro dodání do rukou adresáta pošta přijímá do 19. prosince a balíky k vyzvednutí na výdejním místě do 20. prosince. Pokud využijete Balíkovnou službu Zrychlený výdej balíků, slibuje pošta odbavení v průměru za méně než 3 minuty, a to včetně doby čekání.