 »   »  Češi se více připravují na neočekávané výdaje

Lenka Kašparová

Češi začínají více spořit a připravovat se na neočekávané výdaje. Žádnou rezervu nemá v tuto chvíli 12 % dotázaných, o rok dříve (2019) to bylo až 19 % lidí. Naspořeno více než 50 tisíc má jen každý třetí Čech. Zhruba čtvrtina obyvatel má našetřeno 20 tisíc. Nejvíce uspořeno mají lidé ze starší generace, ve věkovém rozmezí 56 – 65 let má třetina lidí rezervu až 100 tisíc. Vyplývá to z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny, který prováděla agentura NMS Market Research na vzorku 1000 respondentů.

V meziročním srovnání přibylo těch, kteří si vytváří finanční rezervu. Na nejrůznější nenadálé výdaje je pro případ výpadku příjmů ideální mít naspořeno alespoň dvou až tříměsíční výdělek, říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.