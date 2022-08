Centrální banka ponechala sazby na stávající úrovni. Kones růstu to ale být nemusí

Autor: Shutterstock

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na dnešním zasedání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Připomeňme tedy, že:

dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) je ve výši 7 %,

diskontní sazba je ve výši 6 %,

lombardní sazba je ve výši 8 %.

Dle očekávání si ČNB na dnešním měnovém jednání dala ve zvyšování sazeb pauzu a rozhodla se tak spíše vyčkávat a vyhodnocovat, jak se ve vývoji ekonomiky odrazí utahování měnové politiky a zvyšování sazeb z posledního roku, uvedl v reakci na výsledek zasedání Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) s tím, že růst sazeb se projevuje s určitým zpožděním a teprve nyní se začíná ve vývoji tuzemské ekonomiky postupně promítat. Svou roli na výsledku má podle něj také personální obměna v bankovní radě, protože její noví členové jsou dle svých vyjádření vůči dalšímu zvyšování sazeb spíš skeptičtější a považují prozatím současnou úroveň úrokových sazeb za dostatečně restriktivní.





Trh nyní podle Seidlera předpokládá, že se sazby sice ještě mohou letos zvýšit, ale už jen mírně a za rok by se měly dostat někam kolem 6,5 %. Tržní úrokové sazby delších splatností od poloviny června klesají, nejen z titulu vyhlídek na vývoj sazeb ČNB, ale i očekávání trhu na zpomalování světové ekonomiky a pokles obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Tlak na zdražování hypotečních sazeb by měl tak vzhledem k uvedenému vývoji na trhu do velké míry ustat, myslí si Seidler.

Bankovní rada na jednání rozhodla také o tom, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny intervencemi.