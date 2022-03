ČBA: Centrální banka pravděpodobně opět zvýší úrokové sazby

Česká národní banka (ČNB) s velkou pravděpodobností příští týden zvýší úrokové sazby opět o 75 bodů. Očekává to Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Trh nyní předpokládá, že se sazby v průběhu příštích měsíců dostanou až k hranici 5,75 %, kde po zbytek roku zůstanou. Guvernér Rusnok naznačil, že v ČNB probíhá debata, zda nevyužít intervence ve prospěch koruny pro další tlumení inflace. Někteří členové bankovní rady však spíše preferují další zvyšování úrokových sazeb a většinový názor bankovní rady tak zatím není jasný, informoval Seidler s tím, že představitelé ČNB již naznačili, že inflace by se mohla v letošním roce dostat k hranici 13 až 14 %.

Seidl předpokládá dosažení maximální inflace ve výši 14 % v polovině roku a následně její zpomalování k 10% hranici koncem roku. Za celý letošek by se podle ekonoma měla inflace v průměru pohybovat kolem 12 %.

Před válkou na Ukrajině přitom bankovní rada předpokládala jako určitý strop úrokových sazeb 5% hranici. Trh tak delší dobu byl v nejistotě, zda tento postoj platí nadále, a to navzdory výraznějším proinflačním tlakům, které z titulu válečného konfliktu mají již čistě nabídkový charakter, vysvětlil ekonom a dodal, že i podle posledních vyjádření představitelů ČNB sazby vzhledem k inflačnímu výhledu půjdou patrně dále nahoru, a to i nad 5 %. Postup české centrální banky přitom není ojedinělý. Polská centrální banka podle Seidlera patrně také směřuje se sazbami k 6 %, v případě maďarské trhy odhadují růst sazeb až k 8 %. Růst sazeb by měla urychlit i americká centrální banka, kde se mohou na příštích jednáních zvyšovat sazby po výraznějších krocích o 0,5 procentního bodu.

Na úrovni 5,75 % by podle odhadů sazby měly setrvat po celý rok, snížení sazeb je trhem očekáváno až začátkem příštího roku.



Autor: Česká bankovní asociace, Eikon Očekávaný vývoj sazby 3M Pribor