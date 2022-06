Buřinka zvýší úrok z vkladů na stavebním spoření. Sazbu garantuje po 6 let

Autor: Depositphotos

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) od středy 1. 6. navýší garantovaný úrok z vkladů u stavebního spoření na 2,5 %. Nabídka bude platit pro nově uzavřené smlouvy a spořitelna bude roční sazbu garantovat po dobu 6 let.

Výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce. Spořitelna nabízí v případě standardních podmínek možnost využít rychlou výplatu do jednoho týdne bez poplatku.

Buřinka k novým smlouvám také v období od 1. června do 30. června 2022 vyplácí bonus ve výši 2500 Kč (pouze jeden bonus na osobu). Prostředky připíše do 1 měsíce od uzavření smlouvy. V případě vypovězení smlouvy do dvou let od sjednání ale spořitelna bonus odebere.





Klienti mohou smlouvu uzavřít také online, pak budou za sjednání platit jednotný poplatek 500 Kč. Elektronicky je ale možné uzavřít smlouvu jen s cílovou částkou do 1 mil. Kč. Vyšší částky už je nutné uzavírat na pobočce nebo u partnerů.

Navýšení cílové částky pro smlouvy uzavřené od začátku letošního května Buřinka provede bez poplatku.

Za správu a vedení účtu zaplatí klienti 325 Kč ročně. Poplatek se počítá od sjednání na dalších 12 měsíců (nikoli tedy za kalendářní rok).

Průběh spoření mohou klienti sledovat v aplikaci George, jednou za rok spořitelna vyhotoví k 31. prosince výpis za uplynulé období.

Buřinka nabízí po dvou letech spoření možnost získat úvěr ze stavebního spoření se sazbou 4,5 % ročně.

Státní podpora činí u stavebního spoření 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2000 Kč za kalendářní rok. Vázací lhůta je ze zákona 6 let. To znamená, že pokud si spoření vyberete dříve, o státní podporu přijdete. Vklady na stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 eur.

Buřinka nabízí možnost předčasného zrušení spoření před 6. rokem bez sankce s nárokem na úroky. Na zákonnou sankci odebrání státní podpory za nedodržení vázací lhůty ale spořitelna vliv nemá.