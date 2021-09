Buřinka (SSČS) začala prodlužovat splatnost úvěrů na 25 let, účel úvěru stačí vyfotit

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) začala prodlužovat maximální dobu splatnosti nezajištěného úvěru nad 1 mil. Kč až na 25 let. Původně bylo maximem 20 let. Rozložením splácení do delší doby dojde ke snížení měsíčních splátek a můžete tak dosáhnou na vyšší úvěr.

Z dat, které jsou dostupné víme, že ceny některých materiálů stouply až o 100 % a původně plánovaný rozpočet klientům na rekonstrukci nestačí. Navýšení úvěru by ale příliš zatížilo rodinné finance, vysvětluje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Příklad:

Dříve byste si se splátkou 5695 Kč půjčili 900 000 Kč, nově se stejnou splátkou dosáhne na 1 027 000 Kč, tedy o 127 000 Kč více. Na druhé straně se vám ale prodlouží doba splácení a na to je rovněž potřeba myslet při posuzování (ne)výhodnosti prodloužení splátek.

Účel doložíte fotkami

Zároveň Buřinka zjednodušila způsob dokládání účelu úvěru fotkami. Nově nepodmiňuje čerpání úvěru zasláním fotek před zahájením prací. Fotky „před a po“ je možné poslat najednou, až budou všechny práce dokončené. Nejjednodušším způsobem je to přes webové stránky stavební spořitelny.