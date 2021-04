Banka CREDITAS mění podmínky. Upřesňuje pravidla AML a vyžaduje slušné chování

Banka CREDITAS zveřejnila nové obchodní podmínky. Ty platí od 1. 7. 2021, některá ustanovení k platebním kartám však začnou platit již od 26. 4. 2021.

V nových obecných podmínkách Banky CREDITAS je vidět zpřesnění terminologie pro tzv. praní špinavých peněz (AML). Banky mají od regulátorů přísnou povinnost sledovat podezřelé transakce, reportovat je a ověřovat své klienty. Banka toto v podmínkách nově více rozvádí a přidává tento odstavec:

Za porušení smluvních nebo zákonných povinností Klienta podstatným způsobem se považuje zejména neposkytnutí informací nezbytných k provedení kontroly podle § 9 Zákona AML, provádění podezřelých obchodů dle Zákona AML

V praxi to znamená, že když vás (jakákoli) banka bude prudit, protože potřebuje vysvětlit či zdůvodnit nějakou transakci, nebo ověřit vaše osobní aktuální údaje, reagujte a udělejte to, jinak riskujete výpověď smlouvy. Banky to prostě dělat musí, vyžaduje to po nich zákon a regulátor.

Novinkou je ale riziko výpovědi smluv z dalších důvodů:

Za porušení smluvních nebo zákonných povinností Klienta podstatným způsobem se považuje… agresivní nebo vulgární chování Klienta vůči pracovníkům Banky, vystupování při jednání s Bankou pod cizí identitou, využívání produktů v podstatném rozporu s deklarovaným účelem nebo záměrné uvedení nepravdivých údajů.

Takže se při komunikaci s pracovníky Banky CREDITAS chovejte slušně, jinak vaše jednání může být v bance posledním. Obdobně budete riskovat, pokud budete vystupovat pod cizím jménem (např. za rodinného příslušníka) nebo budete služby banky používat jinak, než jak jste při jejich zřízení uvedli.

Novinkou je také blokace platební karty pro internetové transakce, pokud chybně zadáte 3× ePIN. Karta pak bude pro tyto transakce blokovaná do konce daného dne.

Ostatní obsáhlé změny pak souvisí se změnou původních aplikací přímého bankovnovnictví na nový CREDITAS Banking a CREDITAS Banking Mobile. Dále dochází ke zpřesnění některých pravidel, které však nevybočují ze současných standardů.