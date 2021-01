Auto za 4199 Kč měsíčně se vším všudy. Hello bank! začala nově nabízet operativní leasing pro soukromé osoby

Hello bank! své služby nově rozšířila o operativní leasing pro soukromé osoby, tedy nepodnikatele. Banka přímo leasing neposkytuje, na službě spolupracuje se sesterskou společností ARVAL, které se na „operáky“ specializuje. Služba byla bankou spuštěna koncem roku 2020. Pokud si z nabídky banky nevyberete, připraví ji vám na míru.

Nad rámec standardních služeb, které v sobě operativní leasing zahrnuje, získá klient díky Hello bank! navíc sadu pneumatik, a to včetně následného přezutí i sezónního uskladnění. Veškeré další záležitosti spojené s provozem auta jsou přitom plně v kompetenci skutečných odborníků v této oblasti, tedy našich kolegů z Arvalu. Jim patří také naše poděkování, že se produkt operativního leasingu povedlo takto individuálně připravit a umožnit jeho sjednání rovnou přes Hello bank!, komentuje novinku za Hello bank! Brand & Customer Experience Director Gabriela Pithartová.

Na výběr máte z mnoha značek i typů vozů. Akční produkt si lze sjednat na 60 měsíců a s ročním nájezdem 12 000 km. Měsíční nájemné v sobě zahrnuje:

povinné ručení (100 mil. Kč)

havarijní pojištění (spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč), připojištění všech skel, GAP

asistenční služby po Evropě pro případ poruchy, nehody či vandalismu

při nepojízdnosti zapůjčení náhradního vozu až po dobu 5 dnů

výměna ojetých pneu za nové, přezutí, uschování pneu

prohlídky předepsané výrobcem vč. použitého materiálu,

pozáruční opravy jako je i výměna olejů, žárovek nebo stěračů.

Délku smlouvy je možné sjednat mezi 24 a 60 měsíci. Tolerance přejetých kilometrů je 3000 za dané celé smluvní období. Tj. když máte smlouvu na 5 let, je to na těch 5 let celkem (max. 3000 km nad limit během celých 5 let).