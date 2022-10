Auta se zbožím do Ruska už neprojedou. Vjezd bude zakázán většině evropských vozidel

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Většina v Evropě registrovaných (nejen) nákladních aut se už do Ruska nedostane a ta, která tam již jsou, se musejí vrátit. Zákaz vjezdu vozidel do Ruska umožnil nový dekret ruského prezidenta Putina č. 681 z 29. 9. 2022, který 30. 9. 2022 podepsal předseda ruské vlády Mišustin.





Jde o pomstu za nepřátelské a mezinárodnímu právu odporující akce některých zahraničních států, jejichž cílem je zavedení omezujících opatření vůči občanům Ruské federace a ruským právnickým osobám, uvádí Putin ve svém nařízení.





Zákaz vjezdu do Ruské federace začne platit od pondělí 10. října 2022 a bude trvat prozatím do 31. prosince 2022. Co bude dál, zatím neví nikdo. Zahraniční vozidla, která do Ruska přijedou před zákazem, nebo se již v Rusku nacházejí, musejí Rusko opustit do 17. října 2022 včetně.

Zákaz se týká všech typů vozidel, které oficiálně provádějí mezinárodní nákladní silniční přepravu zboží, tj.

dodávky do 3,5 t

nákladní vozidla nad 3,5 t

Zákaz vjezdu platí pro výše uvedená vozidla registrovaná v těchto územích a státech:

všechny členské státy EU

Norsko

Spojené království

Ukrajina

Zákaz platí i pro tranzit, takže už nebude možné Rusko jen projet např. do Finska, Gruzie, Norska či Kazachstánu.

Výjimky ze zákazu vjezdu do Ruska Výjimku mají vozidla pošty a celá Kaliningradská oblast (protože by ji bylo obtížné zásobovat přímo z Ruska) Seznam všech výjimek pro nákladní dopravce (originál v ruštině) Zákaz neplatí pro mezinárodní osobní dopravu a pro autobusy. Neplatí ani pro turisty a pro pracovní cesty, takže teoreticky bude možné do Ruska stále jet osobním vozidlem na českých značkách.

Čeští dopravci se tak pozemní cestou do Ruska nákladním autem jen tak nedostanou. Ale mohou využít vozidla s registrační značkou např. z těchto zemí: