Auta zajišťující humanitární pomoc pro Ukrajinu jsou nyní osvobozena od dálničních poplatků a mýta

Osobní a nákladní vozidla a autobusy, které zajišťují humanitární pomoc kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, jsou nyní dočasně osvobozené od dálničních poplatků a mýta. Výjimka platí po dobu nouzového stavu.

Detailní postup naleznou řidiči humanitárních jízd na webu mytocz.eu.

U vozidel nad 3,5 tuny stačí, aby dopravce před cestou on-line vyplnil tabulku na webu www.mytocz.eu a následně ji zaslal na e-mail ua@czechtoll.cz, kdy obratem dostane potvrzující zprávu zpět.

Pokud má OBU jednotku, měl by před cestou zavolat na infolinku správce mýtného systému na čísle +420 243 243 243 (fungující 24/7) a mít při sobě OBU zapojenou v napájení nebo se sestavit na některé z obchodních míst. Řidiči vozidla bez palubní jednotky (OBU) jen vyplní údaje do formuláře a zašlou je na mail dle pokynů výše.

Řidiči osobních automobilů do 3,5 tuny nemusejí humanitární cestu předem hlásit.

Odpuštění dálničních poplatků se týká i osobních vozidel s ukrajinskou poznávací značkou, která po dobu nouzového stavu využijí síť zpoplatněných dálnic na útěku před válečným konfliktem.