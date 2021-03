Aplikace Poketka od České spořitelny v dubnu skončí, částečně ji nahradí George

Mobilní aplikace Poketka od České spořitelny bude ukončena k 17. dubnu 2021. Banka o tom své klienty informovala ve zprávě v aplikaci.

Skončí tak necelá 3letá historie aplikace, která začínala ještě pod názvem Saifu. Tu banka oficiálně spustila v srpnu 2018 jako debetní kartu v mobilu pro operační systém Android.

Aplikaci brzy však musela stáhnout, protože ochrannou známku na slovo „Saifu“ vlastní společnost Paymaster, která sama vyvíjí aplikaci platebního systému postaveného na kombinaci platby penězi a kryptoměnami. Následně vznikla aplikace Poketka.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aplikace Poketka od České spořitelny skončí k 17. dubnu 2021. (22. 3. 2021)

Přestože podpora Poketky měla skončit již v září 2019, fakticky funguje stále. Ale ne pro NFC platby, nýbrž jako slevový program a aplikace pro vygenerování debetních virtuálních karet.

Ukončení Poketky souvisí i s plánovanou velkou aktualizací hlavní aplikace George, ke které dojde rovněž v dubnu 2021. Banka chce totiž všechny své stávající aplikace integrovat do jedné – do George. Do George se tak spojí Poketka i George klíč (nyní rovněž samosatná aplikace).



Mobilní aplikaci George čeká velká aktualizace, spojí se s ní George klíč. (22. 3. 2021)

S Poketkou končí i možnost jednorázových virtuálních debetních karet. George sice virtuální karty umí, ale jsou trvalé. Virtuálka v George je primárně určena pro okamžitou možnost dispozice s penězi při otevření účtu v České spořitelně a za účelem pokrytí situací při ztrátě karty, absyte mohli manipulovat s penězi na účtu, než se k vám dostane náhradní karta. Kartu lze jako „jednorázovou“ použít jen tím, že ji sami zrušíte.

Naproti tomu Poketka uměla generovat dočasné virtuální karty se samodestrukční funkcí. Nejbližší náhradou tohoto typu tak jsou virtuální karty v aplikaci Revolut.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Virtuální karta vytvořená pomocí aplikace Poketka od České spořitelny (11/2020)