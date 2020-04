 »   »  Allianz vrací peníze za cestovní pojištění. "Dělejte to taky," vyzývá cestovní kanceláře

Veronika Němcová

Allianz bude vracet pojistné za neuskutečněné zájezdy kvůli koronaviru a nemožnosti vycestovat. Pokud vám cestovky poskytnou voucher na náhradní dovolenou, musejí to pojišťovně oznámit. Ta pak ve svých systému pojištění stornuje a nebude je fakturovat.

A povinností cestovek je zase informovat o tom své klienty a inkasované pojistné jim v plné výši vrátit, říká senior manažerka metodiky a úpisu Allianz Veronika Hašplová.

V první vlně jde o smlouvy za období od 13. března do 30. dubna 2020. Podle pojišťovny ale opatření fakticky potrvá až do doby, než bude možné do zahraničí vycestovat. Pro cestovní kanceláře to znamená, že vám vrátí peníze jak za pojištění stornovacích poplatků, tak i za cestovní pojištění, zahrnující léčebné výlohy, úrazy, odpovědnost a podobně.

Na profesní sociální síti LinkedIn se před týdnem objevil příspěvek, který upozorňoval na to, že Allianz si po zrušení letní dovolené ponechala celou částku už zaplaceného pojištění. Po několika dnech po zveřejnění však pojišťovna autorovi statusu napsala, že mu zaplacené pojištění vrátí v plné výši.