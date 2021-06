Allianz rozšíří cestovní pojištění na Covid-19 i na některé rizikové země

Cestovní pojištění Allianz od 28. června kryje náklady spojené s karanténou a léčebné výlohy spojené s onemocněním Covid-19 také v zemích, které jsou označeny jako země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červené a tmavě červené). Pojištění se nevztahuje na země s extrémním rizikem nákazy (označené černě), do kterých jsou Ministerstvem zdravotnictví turistické cesty zakázány.

Pojištění léčebných výloh kryje také náklady spojené s nařízenou karanténou v zahraničí. Jde o náklady na ubytování, ale jen do výše 15 tisíc Kč a náklady na náhradní cestu zpět do Česka, také do výše 15 tisíc Kč. Nařízení karantény je potřeba prokázat dokladem, který vystavuje ošetřující lékař, nebo hygienik.