Air Bank u nově sjednaných půjček nabízí 2měsíční odklad splátek. Úroky ale běží dál

Air Bank nabízí u svých půjček každoroční dvouměsíční splátkové prázdniny. Využít je mohou ti, kteří si u banky sjednají půjčku od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020 nebo si v tomto termínu převedou svou půjčku do Air Bank z jiné banky či si více stávajících úvěrů sloučí do jednoho. Během splátkových prázdnin vám ale banka půjčku dál úročí stejnou úrokovou sazbou, jakou máte dohodnutou ve smlouvě. O úroky se vám pak zvedne celková i částka, kterou máte doplatit, a prodlouží se vám také délka splácení úvěru.

Odložení splátek bude možné využít i opakovaně, každý rok po celou dobu trvání půjčky. Poskytnutí dvouměsíčního odkladu je bezplatné a půjde o něj zažádat online v internetovém bankovnictví. Podmínkou je, mít zaplacenou nejméně jednu řádnou splátku a nebyl v prodlení se splácením. Pokud si půjčku sjednáte už nyní, budete si moci odložit už lednovou splátku. Air Bank teď u nově převedených půjček ve výši alespoň 200 tisíc korun nabízí úrok už od 3,9 %. Vedení i poskytnutí půjčky je v Air Bank bezplatné, stejně jako snížení či zvýšení splátky, změna termínu splátky, mimořádná splátka či předčasné splacení.