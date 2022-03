Air Bank se vrací platby na některé ukrajinské účty zpět. Banka klienty s neúspěšnou platbou kontaktuje

Air Bank na Twitteru upozornila, že se jí vrací platby na některé ukrajinské účty od zprostředkujících bank zpět. U zahraničních účtů Ministerstva obrany Ukrajiny a organizace Come Back Alive (jedná se tedy o tyto dva konkrétní účty) se nám stalo, že se několik plateb vrátilo od zprostředkujících bank zpět. To znamená, že jsme platbu odeslali a pak se vrátila zpět. Zjišťujeme, co s tím můžeme dělat, aby do budoucna tyto platby bylo možné od nás odesílat, řekla nám mluvčí Jana Pokorná s tím, že platby na ostatní účty na Ukrajině odchází bez potíží.

Od čtvrtka 24. února 2022 banka vrací poplatek za zahraniční platbu, která míří na Ukrajinu (100 Kč za zahraniční platbu, která není SEPA).



Banka klienty, jejichž platba se vrátila, kontaktuje, aby je na vrácenou platbu upozornila. Její systém automaticky nezkouší poslat už jednou vrácenou platbu znovu. Klientům zatím radí, aby peníze na pomoc Ukrajině posílali například na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, které pro tyto účely zřídilo účet u ČSOB.