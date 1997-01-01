Měšec.cz  »  Tiskové zprávy  »  Kooperativa začala nabízet unikátní pojištění ordinací a lékáren

Kooperativa začala nabízet unikátní pojištění ordinací a lékáren

[Tisková zpráva] Se zcela novou nabídkou z pojištění podnikatelů vstoupila na trh od letošního června Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – druhá největší pojišťovna na českém trhu. Unikátní produkt ORDINACE je pojištěním speciálně určeným pro zdravotnická zařízení, lékárny a veterinární praxe. Jednou pojistnou smlouvou pokryjí lékaři, stomatologové, lékárníci, veterináři a všichni další provozovatelé soukromých zdravotnických praxí všechny svoje pojistné potřeby.

Toto pojištění je charakteristické komplexní pojistnou ochranou – formou „balíčku“, jednoduchým sjednáváním po telefonu a přes internet, výhodnou cenou, přehledností a srozumitelností.

Co je možné prostřednictvím tohoto pojištění pojistit?

  • Vybavení ordinace (nábytek, zásoby léků a zdravotnického materiálu, věci vypůjčené nebo pronajaté – např. na leasing, dokumentaci, cennosti – peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod.)
  • Nemovitosti (budovy a jiné stavby)
  • Skla (okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy)
  • Přístroje a elektroniku
  • Přepravu vlastních peněz a cenin (pro případ loupežného přepadení nebo dopravní nehody)
  • Odpovědnost za škodu vyplývající z provozní činnosti (na věcech zaměstnanců a pacientů, z vlastnictví nemovitosti, regres zdravotní pojišťovny apod.)
  • Pojištění přerušení provozu (následkem škody na majetku způsobené pojistným nebezpečím, úředním zásahem, nemocí nebo úrazem lékaře až po dobu šesti měsíců)

Proti jakým pojistným nebezpečím se lze pojistit?

  • Živelní událost (požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, voda unikající z vodovodního zařízení apod.)
  • Odcizení (krádež vloupáním, loupež)
  • Vandalismus

Kde je možné pojištění Ordinace uzavřít? Na bezplatné zelené lince 800 107 107 a ve všech prodejních místech pojišťovny Kooperativa.

