Kooperativa začala nabízet unikátní pojištění ordinací a lékáren

Toto pojištění je charakteristické komplexní pojistnou ochranou – formou „balíčku“, jednoduchým sjednáváním po telefonu a přes internet, výhodnou cenou, přehledností a srozumitelností.
Co je možné prostřednictvím tohoto pojištění pojistit?
- Vybavení ordinace (nábytek, zásoby léků a zdravotnického materiálu, věci vypůjčené nebo pronajaté – např. na leasing, dokumentaci, cennosti – peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod.)
- Nemovitosti (budovy a jiné stavby)
- Skla (okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy)
- Přístroje a elektroniku
- Přepravu vlastních peněz a cenin (pro případ loupežného přepadení nebo dopravní nehody)
- Odpovědnost za škodu vyplývající z provozní činnosti (na věcech zaměstnanců a pacientů, z vlastnictví nemovitosti, regres zdravotní pojišťovny apod.)
- Pojištění přerušení provozu (následkem škody na majetku způsobené pojistným nebezpečím, úředním zásahem, nemocí nebo úrazem lékaře až po dobu šesti měsíců)
Proti jakým pojistným nebezpečím se lze pojistit?
- Živelní událost (požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, voda unikající z vodovodního zařízení apod.)
- Odcizení (krádež vloupáním, loupež)
- Vandalismus
Kde je možné pojištění Ordinace uzavřít? Na bezplatné zelené lince 800 107 107 a ve všech prodejních místech pojišťovny Kooperativa.